Евродепутаты осудили ЕС за предвзятость к вакцине «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европейского парламента осудили институты ЕС за предвзятое отношение к российской вакцине "Спутник V".

Депутат от Франции Жордан Барделля выступая в среду в Европарламенте на дебатах по вопросу борьбы с коронавирусом оценил работу европейской технократии в период пандемии.

"Освободившаяся от ЕС Британия вакцинировала уже десять миллионов человек… Венгрия решила напрямую заказать два миллиона доз российской вакцины, которую вы решили игнорировать по идеологическим причинам", — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что каждая минута промедления обходится Франции крупными социальными последствиями, бьющими по экономике страны.

Другой парламентарий от той же фракции "Идентичность и демократия" Николя Бэй напомнил, что Евросоюз уже семь лет вводит санкции против России, но при этом сам же страдает от них.

Он считает, что ЕС "вынужден запрашивать вакцину "Спутник V", но сам долгое время отказывался признать ее эффективность. Бэй напомнил и про визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву. По его мнению Боррель должен был что-то предложить Москве по вопросу вакцины вместо того, чтобы обсуждать дело Навального.

Депутат от коалиции левых партий Манон Обри, также выразила свою точку зрения. Она считает, что поставке вакцины препятствуют "мультинациональные фармацевтические гиганты" и ЕК должен прозрачно решить этот вопрос.

Напомним, что ЕС долгое время отказывалось признать эффективность российской вакцины "Спутник V" несмотря на то, что более 20 стран по всему миру регистрировали и закупали препарат.

На прошлой неделе старейший журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины. В статье отмечена ее высокая эффективность. После этого глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил большие успехи российских ученых и выразил надежду на скорую регистрацию вакцины в ЕС.

На фоне возрастающего к российской прививке доверия, Венгрия одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата.