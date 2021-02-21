Последние новости на утро 21 февраля 2021: Зеленский ввел санкции против сети «Спортмастер»

Зеленский ввел санкции против сети «Спортмастер» Фото: REUTERS

Последние новости на утро 21 февраля 2021 года: Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях к компании, владеющей сетью магазинов спортивных товаров "Спортмастер". Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства. Согласно тексту документа, санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре и является головной организацией одноименной сети магазинов спорттоваров в странах СНГ, а также в Китае и Польше. Кроме этого, Зеленский ввел ряд ограничений против еще 18 организаций и восьми физлиц.

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