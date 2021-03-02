ЕС ввел санкции против "высокопоставленных должностных лиц" России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Союз согласовал новые персональные санкции из-за дела Алексея Навального.

Как передает агентство dpa, ограничения введены в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России. По данным издания, Брюссель ввел ограничения в отношении российских чиновников, связанных с арестом блогера, не уточняя число лиц.

Напомним, после возвращения в Брюссель из Москвы глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии интереса нормализации отношений с ЕС со стороны России, отметив намерение Евросоюза ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации «в области прав человека».

В минувший понедельник, 1 марта, поступило сообщение, что постпреды Евросоюза согласовали новые санкции против Москвы по делу Навального и отправили на утверждение министрам список ограничений против россиян, которые причастны к аресту блогера. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона ответит на новые ограничения со стороны Брюсселя.