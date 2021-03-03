США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального

США ввели очередные санкции против России Фото: REUTERS

Американский Минторг опубликовал список из тринадцати компаний, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального.

Заявление министерства торговли обнародовано в Федеральном реестре США. В частности, в нем говорится, что ограничения протеев этих организаций вводятся «за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения». Уточняется, что девять из них находятся в России, три – в Германии, еще одна в Швейцарии.

Стоит отметить, что исходя из открытых данных, внесенные в «черный список» Вашингтона компании, в основном, занимаются поставками химических реагентов и лабораторного оборудования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций по делу Навального против семи россиян, а также об ограничениях в отношении организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия».

Список компаний, попавших под санкции США

1. «Фемтеко»

2. «Интерлаб»

3. «ЛабИнвест»

4. ООО «АНАЛИТ»

5. ООО «Интертех»

6. «Регионснаб»

7. Chimmed Group

8. Chimconnect GmbH

9. Chimconnect AG

10. Pharmkontract GmbH

11. Pharmcontract GC

12. Rau Farm

13. Riol-Chemie

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