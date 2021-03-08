Сборная Норвегии обжалует решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо

Йоханнес Клебо из-за сломанной палки Александра Большунова лишен победы в гонке на 50 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе Фото: REUTERS

Сборная Норвегии по лыжным гонкам подаст в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо после инцидента с российским лыжником Александром Большуновым. Об этом заявил тренер норвежской сборной Эйрик Мюр Носсум

«Мы не согласны. Мы можем подавать апелляцию в течение 48 часов, и это будет сделано. Йоханнес очень разочарован», - приводит слова Носсума издание NRK.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 марта в немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов в гонке на 50 километров уверенно шел к финишу первым, однако на последних метрах дистанции вплотную к нему попытался проскользнуть норвежец Йоханнес Клебо, после контакта с которым у нашего лыжника сломалась палка. В итоге россиянин финишировал только третьим.

После протеста сборной России и долгих совещаний победу присудили Эмилю Иверсену, а Большунову – второе место и серебро. Клебо же был не только лишен золотой медали, но и дисквалифицирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что случилось после ЧМ по лыжам, где норвежец довел до слез Александра Большунова

Финиш мужского марафона на 50 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился скандалом (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Анфиса Резцова – Большунову: А ты не расслабляйся, ты же знаешь, что норвежцы такие

На финише 50-километровой гонки на чемпионате мира разгорелась настоящая драма (подробности).