Захарова назвала «обрушением декораций» интервью принца Гарри и Меган Маркл Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что вчерашнее интервью принца Гарри и Меган Маркл является не скандалом, а «обрушением декораций».

На своей странице в социальной сети Facebook представитель внешнеполитического ведомства отметила, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса в свою очередь манипулирует общественным мнением.

- После интервью многое встало на свои места в плане понимания того, что такое демократия со спецификой британской монархии. Даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке. Об этом же свидетельствуют недавно опубликованные материалы МИД Британии. Сассекские подтвердили, что любую тему британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот, - отметила Мария Захарова.

Представитель российского министерства иностранных дел отметила также, что расизм в современном мире не искоренен, а его жертвы по-прежнему подвергаются травле.

Как писал сайт kp.ru, 7 марта принц Гарри и Меган Маркл дали первое крупное интервью после того, как покинули королевскую семью и переехали жить в Штаты. В числе прочего они рассказали, что некоторые члены британской королевской семьи позволяли себе высказывания по поводу цвета кожи будущего ребенка Гарри и Меган. Позже телеведущая Опра Уинфри, которая брала у пары интервью, сообщила, что к подобным разговорам ни Елизавета II, ни ее супруг отношения не имели.

Тем временем в Букингемском дворце критические замечания в адрес королевской семьи со стороны принца Гарри и Меган Маркл расценили как «объявление войны».