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Создатели вакцины «Спутник V» требуют извинений от ЕМА за слова о «русской рулетке»

В заявлении отмечается, что европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA)

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA)

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатели российской вакцины «Спутник V» были возмущены заявлением председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения препарата для применения в Австрии с «русской рулеткой». И потребовали от главы ЕМА, которая также является представителем Австрийского агентства по вопросам здоровья, чтобы она публично извинилась за свои слова.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице российской вакцины в Twitter.

Создатели препарата отмечают, что заявление Виртумер-Хохе, прозвучавшие в эфире австрийского телеканала ORF, «вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы».

«EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы», - подчеркивают разработчики «Спутника V».

Напомним, как писал сайт kp.ru, именно сейчас Евросоюз проводит экспертизу российской вакцины, и одобрение ЕМА позволит привить против COVID-19 около 50 миллионов европейцев. Стоит отметить, что «Спутник V» уже получил одобрение для применения в 47 странах мира.

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