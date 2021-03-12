Встал на путь исправления: Михаила Ефремова положительно характеризуют в колонии

Михаила Ефремова положительно характеризуют в колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

Скоро будет полгода, как Михаил Ефремов находится в колонии. Он отбывает наказание за смертельное ДТП, которое совершил в центре Москвы.

Источник сайта mk.ru рассказал, что у знаменитого сидельца есть все шансы получить хорошую первую характеристику. Этот документ выдается только спустя полгода, как человек попадает в исправительное учреждение. Считается, что за указанный срок можно понять, осознал ли осужденный свой поступок и планирует ли исправляться.

Если говорить про случай с Михаилом Ефремовым, то, судя по всему, он намерен получить только положительный документ, который будет предоставлен суду во время кассационной жалобы.

Пока же актер усиленно работает над своим моральным обликом: не дерзит руководству, не ругается с сокамерниками и трудится на благо общества.

- О Михаиле Олеговиче только хорошие отзывы. Он дисциплинирован, выполняет все нормы, не конфликтует ни с начальством, ни с сокамерниками, на замечания и предложения сотрудников колонии реагирует адекватно. Осужденный продолжает трудиться в цеху, он вставляет «молнии» в одежду, а когда можно – общается по телефону с женой Софьей Кругликовой и детьми, - рассказал источник.