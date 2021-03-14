Власти Казахстана назвали три версии крушения Ан-26 в Алматы

13 марта возле аэропорта Алма-Аты потерпел крушение военный самолет Ан-26 Фото: Кадр видео

Комитет национальной безопасности Казахстана рассматривает тремя основными версиями крушения военного самолета Ан-26 около аэропорта Алматы считают погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор, передаёт телеканал "Алматы".

Пилот-инструктор Андрей Будников отметил в разговоре с телеканалом "Хабар 24", что в случае авиакатастроф эти три версии всегда становятся основными.

Напомним, вчера, 13 марта, днём самолёт Ан-26 авиационной службы КНБ разбился недалеко от аэропорта Алматы. Самолёт летел из Нур-Султана. На борту находилось шесть человек, четверо погибли.

Сайт KP.ru также сообщал, что двое выживших остаются в крайне тяжёлом состоянии, у обоих сильные ожоги. Один из пострадавших получил открытый перелом левого бедра и закрытую черепно-мозговую травму. У второго – открытая травма головы и переломы пальцев.