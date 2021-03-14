Космонавты летят на МКС в апреле 2021 на увеличенный срок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Николаевич Власов рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" о том, что запланированный полет экипажа к МКС 9 апреля будет продленным.

- Полет этого экипажа будет продленным. Командир вернется в октябре, а два члена экипажа – Марк Ванде Хай и Петр Валерьевич Дубров останутся на более продолжительную экспедицию, до прибытия корабля через один. На ближайшем после этого старта корабле у нас полетят командир и два участника космического полета [актриса и режиссер научно-познавательного фильма - прим.Ред]. Речь не идет о годичном полете, поскольку пока еще программа полета не утверждена. Но какой-то продленный срок будет, - сказал Власов ведущему эфира Валентину Алфимову.

Напомним, 9 апреля к МКС стартует российский корабль «Союз МС-18» с двумя космонавтами и астронавтом на борту. Ранее стало известно, что место Сергея Корсакова в корабле отдают астронавту НАСА Марку Ванде Хаю. В результате на российском корабле к МКС отправятся командир экипажа Олег Новицкий, космонавт Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.

В октябре к МКС отправится "Союз", на борту которого вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым полетят актриса и режиссер фильма "Вызов".