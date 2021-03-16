Главный эпидемиолог Швеции считает кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины AstraZeneca

Шведский эпидемиолог считает кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Нарушение свертываемости крови, которое может вызвать вакцина от коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca, включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения. Такое заявление сделал государственый эпидемиолог Андерс Тегнель, уточнив, что именно такой информацией руководствовались власти страны, принимая решение о приостановке вакцинации данным препаратом.

«Помимо тромбов ... появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы», - сообщил он телеканалу SVT.

Как уточнил эксперт, симптомы появились через одну-две недели после прививки, и речь пока идет о 10-15 случаях в Европе. «Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не выявлено, что за этим стоит какое-то другое заболевание», - отметил он.

Напомним, Швеция приостановила использование препарата AstraZeneca во вторник, 16 марта. Как отметил Тегнель такое решение принято в качестве меры предосторожности. Ранее многие европейские страны приняли решение приостановить вакцинацию данным препаратом из-за смерти нескольких людей и случаев выявления тромбов после прививки. Всемирная организация здравоохранения сообщила о подготовке результатов экспертизы по безопасности препарата, которые должны появиться в течение недели.

Как писал сайт kp.ru, у Европейского агентства лекарственных средств на данный момент нет доказательств, что вакцина данной компании провоцирует образование тромбов.