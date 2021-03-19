Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении экс-посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства.

Ранее Мезенцев покинул должность посла РФ в Минске.

"Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление № 1 "О государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева", - сообщает в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Мезенцев имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он также является профессором и с 2008 года заведующим кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат психологических наук.

С 1988 года Дмитрий Мезенцев член Союза журналистов.

Он также имеет почетные награды: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, орден Почетного легиона (Франция), имеет медаль "За укрепление российско-китайской дружбы".