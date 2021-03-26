Bloomberg: Из-за ЧП в Суэцком канале в несколько раз выросла стоимость морских перевозок

Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта Фото: REUTERS

Из-за блокировки Суэцкого канала севшим на мель судном стоимость морских перевозок выросла в несколько раз, сообщает агентство Bloomberg. По оценкам издания, на сегодняшний день доставка груза из Китая в Европу стандартным контейнеровозом стоит восемь тысяч долларов, тогда как еще в прошлом году за такую услугу платили в четыре раза меньше – порядка двух тысяч.

Эксперты агентства отмечают, что пока сложно оценить потери, которые понесет мировая экономика из-за инцидента на одной из главных водных артерий планеты. Сейчас, по их данным, задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на общую сумму свыше десяти миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что после инцидента в Суэцком канале, где застряли не менее десяти танкеров с 15 миллионами баррелей нефти, цены на «черное золото» выросли на 15%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шедший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз Ever Given, проходя через Суэцкий канал, из-за песчаной бури потерял управление и сел на мель, перекрыв движение. В итоге в районе канала образовался затор, состоящий из более чем 150 судов. Ранее в МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

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