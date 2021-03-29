Президент Египта сообщил об успешной разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала Фото: REUTERS

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил об успешном исходе операции по разблокировке Суэцкого канала.

- Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции, — написал он в Twitter.

Президент добавил, что теперь "мир может быть спокоен" после того, как ситуация с поставкой товаров через канал стабилизировалась

Напомним, 23 марта в Суэцком канале сел на мель огромный контейнеровоз Ever Given. В итоге в районе канала образовался затор из более чем 150 судов. При этом инцидент напрямую угрожал всей мировой торговле. Еще бы, ведь через Суэцкий канал осуществляется порядка 10 процентов глобальный морских перевозок. К 27 марта число судов, стоящих в очереди на проход, достигло 321.

Ранее в Минэнерго сообщили, что блокировка не повлияла на поставки российской нефти марки Urals, поскольку при её транспортировке используют другие маршруты.