Боррель заявил о «нападении» во время визита в Москву

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в Москве Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в очередной раз рассказывая о своей поездке в Москву, заявил, якобы на него там «напали». По мнению главы европейской дипломатии, в ходе прошедших в начале февраля переговоров в столице нашей страны российская сторона якобы проявила в отношении него «агрессию».

Такими впечатлениями Боррель поделился в интервью телеканалу France 24, когда его спросили о будто бы имевшем месте «оскорблении» со стороны собеседников.

«Это нападение, а не оскорбление», - поправил дипломат, добавив, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся «в мертвой точке».

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в министерстве иностранных дел России выразили удивление тем, как Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в нашу страну. Высказывания высокого представителя ЕС по иностранным делам после возвращения из Москвы в Брюссель, как указали в МИД, контрастируют с его же словами во время визита на пресс-конференции в российской столице.

В частности, после возвращения в Брюссель глава дипломатии ЕС заявил, что его визит в Москву показал отсутствие у российской стороны интереса к нормализации отношений с Евросоюзом.

Накануне же он заявил, что заявил, что не согласен со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой.