TikTok оштрафовали на 2,5 млн рублей за отказ удалить призывы к выходу на акции Фото: REUTERS

Во вторник, 6 апреля, суд принял решение вынести штраф TikTok на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на акции протеста в Москве.

«Мировой судебный участок Москвы номер 422 … назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей», - приводит ТАСС заявление в пресс-службе Таганского райсуда.

Как уточнятся, TikTok признали виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации».

Напомним, на прошлой неделе, 2 апреля, суд наложил три штрафа на Twitter, общая сумма всех штрафов составила 8,9 миллиона рублей.

Как писал сайт kp.ru, ранее TikTok по требованию Роспотребнадзора заблокировал контент 11 аккаунтов с призывами к участию в незаконных митингах. Глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич уточнил, что из 14 самых активных аккаунтов доступ был ограничен к двум, весь контент удалили у пяти, а у четырех аккаунтов запрещенный контент был удален точечно. Однако, по его словам, соцсеть приняла меры не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент.