Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны разместить на территории Украины свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, поскольку украинская армия держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада». Об этом заявил в интервью журналу Time руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

«Где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», - сказал он.

Сам же лидер Незалежной Владимир Зеленский в интервью Time заявил, будто бы главная цель перемещения российских войск недалеко от украинской границы – «запугать» Киев и его «западных партнеров», а также «накалить» ситуацию в Донбассе «настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины». При этом он отметил, что не утверждает, что за этим «последует реальная эскалация».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что вступление Незалежной в НАТО – единственный путь к миру в Донбассе. Между тем, ранее бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк считает, что если НАТО вмешается в ситуацию на юго-востоке Незалежной, Киев может потерять контроль над несколькими областями, однако вряд ли Альянс решит поддержать Украину в Донбассе, да и принимать страну в свои ряды тоже не станет.

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