В МАГАТЕ одобрили решение Японии сбросить воду с «Фукусимы» в океан

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал решение Японии слить очищенную от радиоактивных частиц воду с аварийной японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан.

В частности, в его заявлении отмечается, что такой способ избавиться от загрязненной воды «соответствует мировой практике»: контролируемые сбросы в море обычно применяют на действующих АЭС, если перед этим оценили безопасность этого шага для окружающей среды.

Кроме того, Гросси заявил, что МАГАТЭ поможет Японии в процессе утилизации воды, а также будет «тесно сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды», чтобы убедиться отсутствии угроз для людей и экологии, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что во вторник, 13 апреля, японские власти разрешили слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Китай призвал соседей пересмотреть это решение, Россия потребовала от Токио детальных разъяснений всех деталей плана.