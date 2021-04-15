США отменили отправку своих военных кораблей в Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook Фото: REUTERS

Американское посольство в Анкаре сообщило турецким властям, что Соединенные Штаты отменили отправку своих военных кораблей в Черное море. Об этом сообщил журналистам источник в министерстве иностранных дел Турции, указав, что корабли Военно-морского флота США не проходили через Босфор.

«Да, военные корабли не проходили. Информацию об этом нам сообщило посольство США», - приводит слова своего собеседника агентство ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Штаты намерены в ближайшее время направить в Черное море корабли, чтобы поддержать Украину на фоне «роста военной активности России в регионе».

В Пентагоне информацию телеканала не стали ни подтверждать, ни опровергать, а 9 апреля Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море. Уточнялось, что корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а вернутся 4 и 5 мая. По данным турецких СМИ, речь шла об американских ракетных эсминцах Roosevelt и Donald Cook. Турция в соответствии с конвенцией Монтре сообщила об этом России.