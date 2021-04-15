МАГАТЭ отправит в Японию экспертов, чтобы проконтролировать сброс воды с «Фукусимы»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в связи с высказанными рядом стран опасениями эксперты организации отправятся в Японию, чтобы проконтролировать процесс сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан и убедиться в его безопасности.

«Мы должны серьезно относиться к любым опасениям. Мы несем общую ответственность с правительством Японии», - заявил он в интервью телеканалу NHK.

Гросси отметил, что в группу экспертов, скорее всего, войдут специалисты разного профиля из разных стран и регионов.

«Каждый серьезный случай беспокойства следует обсуждать, и это тоже даст возможность провести анализ с технической точки зрения», - отметил глава МАГАТЭ.

По его словам, состав команды сейчас обсуждается. Возможно, в нее войдут представители соседних с Японией стран – например, из Южной Кореи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что во вторник, 13 апреля, японские власти разрешили слить очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Китай призвал соседей пересмотреть это решение, Россия потребовала от Токио детальных разъяснений всех деталей плана.