Кремль назвал высылку российских дипломатов из Чехии провокационной и недружественной

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аргументация чешских властей, которыми они обосновали высылку российских дипломатов из Праги является провокационной и недружественной. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в минувшую субботу, 17 апреля, Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов из Чехии, и обвинила российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что подобным решением Прага подтвердила, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией. В ответ Москва выразила протест Праге и объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.