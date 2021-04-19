МИД Чехии не исключает дальнейших шагов в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД республики, заявил, что не исключает дальнейших шагов в отношении Москвы, среди них может быть сокращение численности сотрудников российского посольства в Праге.

Министр собирается обсудить с премьером Андреем Бабишем, следует ли Праге принять дополнительные меры в отношении Москвы.

«Учитывая, насколько решительная была российская реакция, я встречусь с премьер-министром, и мы обсудим, нужно ли и когда предпринимать дальнейшие шаги с чешской стороны», - приводит Чешское радио слова главы МИД республики.

Напомним, в минувшую субботу, 17 апреля, власти Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства республики в Москве.

Как писал сайт kp.ru, Гамачек заявил, что такая реакция Москвы на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось, и чешское правительство обсудит дальнейшие шаги в такой ситуации. В МИД Чехии указали на то, что среди 20 высланных сотрудников чешского посольства есть заместитель посла.