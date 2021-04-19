Путин выступит на онлайн-саммите по вопросам климата 22 апреля 2021

Президент России Владимир Путин выступит на онлайн-саммите по вопросам климата, который состоится в четверг, 22 апреля. Об этом сообщает Кремль.

Как уточняют в сообщении, в ходе саммита по климату российский лидер изложит подходы России в контексте налаживания международного климатического сотрудничества.

«Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», - говорится в заявлении Кремля.

Напомним, президент США Джозеф Байден пригласил российского коллегу в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, которые должны состояться в онлайн-режиме с 22 по 23 апреля.

Пресс-служба Белого дома ранее напомнила, что одним из своих первых указов американского лидера вернул Вашингтон в Парижское соглашение по климату, из которого США вышла в 2017 году по решению бывшего американского президента Дональда Трампа, который считал это соглашение «плохой сделкой» .