Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 апреля 2021 3:28

Постпред России при ОЗХО: «Обвинения против Сирии надуманы»

Александр Шульгин уверен, что западные страны таким образом добиваются смены правительства САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Постпред России при ОЗХО считает обвинения против Сирии надуманными

Постпред России при ОЗХО считает обвинения против Сирии надуманными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин уверен, что некоторые западные страны, которые обвиняют правительственные силы Сирии в применении химического оружия против собственного населения, таким образом добиваются смены власти в САР.

Российский дипломат отметил, что «велика вероятность того, что западные страны проведут проект резолюции о поражении Сирии в правах и привилегиях под предлогом нарушения Сирией Конвенции о запрещении химического оружия».

«Обвинения против Сирии надуманы. Они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу», - сказал постпред России при ОЗХО в беседе с ТАСС.

Стоит отметить, что террористы нередко устраивают инсценировки с использованием химического оружия в САР, чтобы потом обвинить официальный Дамаск в применении отравляющих веществ. Между тем, как писал сайт kp.ru, постпред России при ООН Василий Небензя еще год назад говорил, что «сирийская военно-химическая программа свернута, объекты по производству химического оружия были уничтожены, а запасы химического оружия – ликвидированы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВКС РФ уничтожили замаскированную базу террористов в Сирии

В преддверии выборов президента в Сирии, вооруженные группировки планируют нападения на госучреждения страны (подробности).

Война в Сирии