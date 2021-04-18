Высылка российских дипломатов из Чехии: вместо того, чтобы получить «Спутник-V», из Праги решили выгнать «русских шпионов»

В субботу, 17 апреля, Чехия внезапно объявила о высылке 18 (!) российских дипломатов из Праги на том основании, что все они - «разведчики СВР и ГРУ». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 17 апреля, Чехия внезапно объявила о высылке 18 (!) российских дипломатов из Праги на том основании, что все они - «разведчики СВР и ГРУ». Такое решение принял первый вице-премьер и глава МИД страны Ян Гамачек. Еще накануне он собирался в понедельник прилететь в Москву, чтобы вести переговоры о приобретении российской вакцины «Спутник-V». Но внезапно ему «открыли глаза» на такое, что спасение жизней чехов этой вакциной стало бы преступлением.

Вы не поверите, а придется, потому что это официальные заявления чешского правительства: оказывается, еще в 2014 году агенты ГРУ организовали аж два взрыва на складе боеприпасов в Врбетице, в результате которых погибли два человека, в воздух взлетели свыше сотни тонн оружия и амуниции. Как пояснила уже чешская пресса, злодеяния были совершены, чтобы предотвратить поставки оружия на Украину.

А теперь, что называется, держитесь за стулья, но это снова официальная версия событий от Службы безопасности и информации Чехии. Оба теракта были совершены «агентами ГРУ из в/ч 29155 Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, оформивших разрешение на посещение склада под именами (внимание!) Руслана Боширова и Александра Петрова» которые въехали в страну «по паспортам Николая Попа и Руслана Табарова».

Да, да! Те самые Петров и Баширов, которые в 2018 году поехали в Англию полюбоваться Солсберийским собором, а попутно якобы чуть не отправили на тот свет страшным ядом «Новичок» предателя Скрипаля и его дочь, приехавшую навестить отца.

Скажете, такого не бывает, дешевая оперетка. Нет, большая политика.

Чешский вице-премьер рвется в Москву, чтобы с помощью ее вакцины бороться с ковидом, эпидемия которого в его стране стала одной из самых смертоносных в Европе. И тут ему спецслужбы на стол неожиданно так, раньше этому большого значения, видать, не придавали, документы: коварные, злобные и всемирно известные грушники у нас теракты уже устраивали, а вдруг и вакцина будет с «Новичком»?

Как же, должно быть, полегчало на сердце у благородного пана Гамачека, когда он понял, на что чуть-чуть не обрек несчастных сограждан. Нет и нет! Никакого «Спутника-V», и прочь, прочь этих русских из Праги!

С российской вакциной разобрались - только западная, от проверенных союзников, пусть даже придется еще годик-другой подождать. Но тут, как бывалые охотники, чехи одним выстрелом, то есть высылкой дипломатов, сразу двух зайцев сразили: и русской вакцине «капут» устроили, и в большую политику сыграли. Как? Тут тоже для понимания сильно напрягаться не надо.

Чистое совпадение: в четверг русские сообщили о своих санкциях против американцев, а через день чехи прозрели относительно Петрова с Бошировым, которых тут же объявили в международный розыск. После этого не выгнать российских дипломатов - себя не уважать. Белыми нитками шито? А докажите, что не так!

Тут, понятно, доказывать ничего не надо. Вассал должен выполнять волю хозяина, а кто есть кто, всем и так ясно. Чехов даже жалко, что так легко наплевали на свою репутацию и жизненные - без преувеличения - интересы. Нет, американцы ни о чем их и не просили вовсе… А разве кто слышал? Вот британцы потом одобрили высылку «российских шпионов», хотя сами пока воздержались от такого шага. Но, скорее всего, вот-вот тоже их «разоблачат».

Хотя, если чехам поручено испортить с нами отношения ради того, чтобы американцы могли обойтись без новых санкций против России и продолжить с ней диалог, в то же время показав свои оргспособности, то логика какая-то просматривалась бы. Но все же мудрено и, однозначно, фатально для чехов.

Отношения России с Западом превращаются в фарс, а нас цинично держат за идиотов. Эпические персонажи, которые вершат судьбу чуть ли не всего мира - Петров и Боширов. Без них - просто хана. Именно благодаря этим скромным персонажам возникло магическое оружие - «highly likely», с помощью которого можно вешать на Москву хоть первородный грех, хоть что поменьше, согласно потребности. А главное, в любой нужный момент.

А не пора ли Петрова и Боширова произвести в новые супермены? Уровня Бэтмана, «человека-паука» или «железного человека». Они - готовые герои для комиксов, компьютерных игр и блокбастеров. Представьте: игра или комикс «Найди новичка в Солсбери». Двухсерийный экшен «Взрывы в Врбетице» (ведь два было взрыва). И приквел к нему «Прыжок перед башней» - Петров и Боширов успевают выпрыгнуть на портативных парашютах в 2001 году из пассажирского «Боинга» перед тем, как тот врезался в первого «Близнеца»…