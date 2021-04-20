Twitter обжаловал штраф на 8,9 млн рублей за отказ удалить незаконный контент

Суд наложил на Twitter сразу три штрафа Фото: REUTERS

Twitter обжаловал решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

«Жалоба на соответствующие решения мирового участка № 422 поступила в суд», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Таганского районного суда

Как писал сайт kp.ru, 2 апреля, суд наложил на Twitter сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей. Через три дня Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети до 15 мая текущего года.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории России, поскольку Twitter ранее принял решения об удалении части запрещённой на территории страны информации.