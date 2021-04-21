Путин: Больничные по уходу за ребенком будет оплачиваться в размере 100% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в текущем 2021 году, вне зависимости от стажа работы. Об этом в среду, 21 апреля, заявил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что все законодательные решения в данной области необходимо принять в самое ближайшее время.

- В настоящее время размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это справедливо и правильно, однако выходит, что для молодых женщин такие выплаты значительно ниже. Необходимо сделать так, чтобы уже с 2021 года больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в полном размере от зарабтка, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что в настоящее время сто процентом оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, однако они и реже рожают.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.