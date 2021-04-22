Экс-полковник ФСБ, просивший при обыске оставить себе золотые запонки, получил семь лет колонии

Суд доказал, что сотрудник ведомства был миллиардером, и взыскал с Черкалина более 600 миллионов рублей. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Гарнизонный военный суд в Москве приговорил обвиняемого в получении взятки и мошенничестве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима, а также взыскал с него более 600 миллионов рублей по искам предпринимателей.

- Бывшего начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин признан виновным в мошенничестве и получении на сумму в 850 тысяч долларов. Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима, - цитирует приговор судьи агентство ТАСС в четверг, 22 апреля.

Как писал сайт kp.ru, полковник Кирилл Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По информации следствия, в 2013-2015 годах он получил взятку на сумму в 850 тысяч долларов от главы коммерческой фирмы за общее покровительство. По второму делу также проходят экс-подчиненные полковника Фролов и Васильев, но дело в отношении Черкалина выделили в отдельное производство.

По данным следователей, в 2011 году Фролов и Васильев, являясь сотрудниками Федеральной службы безопасности, использовали служебное положение и ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина, убедив его передать им в долю в уставном капитале фирмы 490 миллионов рублей.

Напомним, в минувшем году имущество Кирилла Черкалина продали на международной бирже за шесть миллиардов рублей. При этом во время обыска экс-сотрудник ФСБ просил оставить себе лишь золотые запонки.