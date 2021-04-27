CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже в следующем месяце может отправиться с визитом на Украину. Об этом со ссылкой на анонимный, но осведомленный источник в украинском правительстве сообщает телеканал CNN.

Неназванный собеседник канала, знакомый с ходом переговоров по поводу этой повестки, считает, что будущий визит Блинкена должен показать Киеву, что Вашингтон его «ценит как союзника», а также «снизить волнение» властей Незалежной на фоне возможной встречи президентов России и США.