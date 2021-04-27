Bloomberg: Доля российского экспорта в долларах опустилась до 50%

Доля российского экспорта в долларах упала до минимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Такая динамика стала результатом многолетней кампании Кремля по снижению зависимости от американских активов, сообщает издание Bloomberg.

Банк России называет причиной спада укрепление торговых отношений Москвы и Пекина и операции между Россией и Китаем, три четверти которых проводят в евро.

Напомним, 13 апреля, как сообщал сайт KP.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва активно работает над отказом от западных платёжных систем. Он также отметил, что в министерстве считают «важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров».

Также ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов назвал условие, при котором доллар может потерять свои сильные позиции и рухнуть. Для этого должна быть договоренность между рядом стран, а в одиночку России такое не под силу.