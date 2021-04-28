Европарламент призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент призывает Европейский Союз остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Соответствующий проект резолюции предложен в среду, 28 апреля.

«Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток-2"», - говорится в документе.

Как писал сайт kp.ru, в проекте резолюции также предложили отключить Россию от системы платежей Swift, отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Европейского союза должны прислушиваться к мнению депутатов.

Напомним, накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что рассматривать «Северный поток-2» как рычаг влияния на Россию нереалистично, отметив его смысл с точки зрения обеспечения энергетической безопасности для Германии.

Незадолго до этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Европейского союза, сделал свой выбор в пользу трубопровода. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал не политизировать проект газопровода.