Немецкий депутат рассказал, кому выгодны санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил, кому выгодны санкции в отношении России, ранее предложенные в Европарламенте.

«Отключение SWIFT и запрет "Северного потока - 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», - заявил политик в беседе с телеканалом «360», не уточняя, кого он имеет в виду под «третьей стороной».

Гердт напомнил, что у Европарламента нет полномочий на остановку проекта «Северный поток - 2» или отключение какой-либо страны от SWIFT, а также отметил, что в случае отказа от газопровода Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, что, по его словам, серьезно скажется на экономическом положении страны.

Напомним, накануне в своей резолюции Европарламент заявил, что в случае, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной» необходимо «немедленно» прекратить импорт нефти и газа, отключить России от системы платежей SWIFT, ввести заморозку всех активов в Евросоюзе близких к российским властям олигархов и их семей, а также отменить визы. Кроме того, депутаты призвали остановить строительство «Северного потока-2» говоря о необходимости снизить энергетическую зависимость от РФ.

Как писал сайт kp.ru, позже верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, дал понять, что Европейского союз нет компетенции ни отключить Россию от международной системы SWIFT, ни остановить реализацию газопровода «Северный поток-2».