Роскомнадзор обязал Twitter удалить весь запрещённый контент до 15 мая 2021 Фото: REUTERS

В пятницу, 30 апреля, Роскомнадзор уведомил Twitter о необходимости удалить весь запрещённый контент до 15 мая.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день в социальной сети удалили только 60 процентов запрещенной в России информации, до 15 мая нужно удалить еще 1 тысячи материалов.

Роскомнадзор отметил, что была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями ведомства и службой модерации Twitter.

Администрация соцсети в свою очередь уведомила Роскомнадзор о подготовке «дорожной карты», чтобы привести свою работу в соответствие с российским законодательством.

Напомним, 2 апреля, суд наложил на Twitter сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей. Через три дня Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика соцсети до 15 мая текущего года.

При этом в пресс-службе ведомства указали на то, что было принято решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории России, поскольку компания ранее приняла решения об удалении части запрещённой на территории страны информации.