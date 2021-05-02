Жители Одессы почтили память погибших в Доме профсоюзов. Фото: кадр из видео

Жители Одессы несут живые цветы к Дому профсоюзов, где ровно семь лет назад, произошла страшная трагедия. На этом месте 2 мая 2014 года в результате столкновений в центре города и от пожара в здании погибли 48 человек.

Сегодня жители города идут к Дому профсоюзов семьями, с детьми – они несут к зданию цветы, венки и лампадки, пишет украинское издание «Страна». Пришли почтить память жертв трагедии в том числе депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко и Николай Скорик. Память погибших пришли почтить их родственники.

Память погибших пришли почтить их родственники. Фото: кадр из видео

Сотрудники правоохранительных органов пускают людей к Дому профсоюзов через так называемые фильтрационные пункты, полиция также взяла под охрану также Куликово поле и Соборную площадь. Рядом с площадями ограничили движение транспорта. Правоохранители пытаются не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей. Обстановка в центре Одессы в настоящее время спокойная.

Власти Одессы дали разрешение на марш, в котором примут участие члены радикальных организаций. Он начнется в полдень от Соборной площади, на которой располагается Дом профсоюзов.

2 мая 2014 года в центре Одессы радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где жители города собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, однако радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, сотни пострадали.

Как писал сайт kp.ru, сегодня МИД России отметил, что виновные в массовой гибели людей в Одессе до сих пор не понесли заслуженное наказание. Представители ведомства подчеркнули, что кровавая бойня, произошедшая в городе семь лет назад, «не должна сойти с рук палачам».

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