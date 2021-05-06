Путин: Российские препараты от коронавируса просты и надежны как автомат Калашникова

Президент отметил качество и высокую эффективность российских вакцин.
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Президент РФ Владимир Путин оценил действие российских вакцин для профилактики коронавируса.
"Российские препараты от коронавируса просты и надежны как автомат Калашникова", - сказал глава государства на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Также президент заявил, что российский препарат "Спутник Лайт" прошел регистрацию. По данным РПФИ его эффективность составила 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами.