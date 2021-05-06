Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 7 мая 2021 Фото: REUTERS

С субботы, 7 мая, Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Об этом сообщил сотрудник колл-центра, уточнив, что это связано с повышением ключевой ставки Банка России.

Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8 процентов, на вторичном рынке - 8,1 процентов. Однако покупка жилья с господдержкой ставка не изменится, и останется на уровне 5,75 процентов.

Кроме того, представитель кредитной организации сообщил, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, условия останутся прежними и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения Сбербанка.

«Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», - приводит «Интерфакс» заявление представителя банка.

Напомним, 23 апреля, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до уровня 5 процента годовых. Месяцем ранее, 19 марта, регулятор также принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Тогда решение о первом ужесточением денежно-кредитной политики в стране было принято впервые с конца 2018 года.

Как писал сайт kp.ru, после повышения ставки Центробанком российские банки начали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5 процента.