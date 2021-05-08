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Политика8 мая 2021 0:39

Пушков: «США хотят подменить международное право собственным произволом»

Так российский политик объяснил заявление госсекретаря Блинкена
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинил Штаты в стремлении «подменить международное право собственным произволом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Блинкен признал, что некоторые действия американских властей «в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему».

Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что это заявление – «не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США».

«Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США», - пояснил российский сенатор.

Он подчеркнул, что «Блинкен постоянно толкует об этом - не об Уставе ООН и не о международном праве, которые США постоянно нарушают, а о каком-то нигде не зафиксированном «порядке, основанном на правилах», который США и западный альянс стремятся навязать всему миру». Поэтому, как считает Пушков, глава американского госдепа и повторяет эту «лукавую формулу», которую Россия «не принимает, поскольку она утверждает правила однополярного мира, а мы под ними никогда и нигде не подписывались».

«Формула «миропорядка, основанного на правилах», порочна: с ее помощью США хотят подменить международное право собственным произволом», - подытожил Алексей Пушков.

Стоит отметить, что Блинкен неоднократно заявлял, что Вашингтон предпочел бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, однако решение о будущем формате двусторонних отношений остается за российской стороной. К слову, вскоре после того, как президент США Джо Байден подписал постановление о введении новых санкций против России, его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома сохраняет веру в стабильные и предсказуемые отношения двух держав.

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