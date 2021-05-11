Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани

Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших в ходе стрельбы в школе в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который ранее прибыл в Казань спецбортом МЧС, рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в гимназии №175 детей.

Он отметил, что двое из восьми учеников школы находятся в крайне тяжелом состоянии. Министр отметил, что восемь из восемнадцати пострадавших детей получили пулевые ранения. Они находятся в клинической больнице.

Ранее спецборт МЧС РФ доставил из Москвы в Казань министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, руководителя Минпросвещения Сергея Кравцова, а также медиков и психологов, которые помогут пострадавшим и их семьям.

Напомним, что 11 мая утром 19-летний житель Казани вошел в школу №175 и открыл стрельбу. По официальным данным, в ходе происшествия погибло девять человек, семь из которых - дети.

В Татарстане 12 мая объявлен траур по погибшим.