Украинская партия ОПЗЖ прокомментировала домашний арест Виктора Медведчука. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

План властей Украины отправить за решетку главу политического совета местной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука провалился. Домашний арест депутата является результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны власти государства. Об этом в пятницу, 14 мая, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

- Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Медведчука прокуроры не ответили. Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии политика под стражу. Первые же судебные решения по данному «делу» показали, что все улики сфальсифицированы, состряпаны с нарушениями и не имеют под собой никаких фактов, - говорится в заявлении ОПЗЖ.

Представители партии отметили, что центральным аргументом обвинения на процессе стала политическая позиция Виктора Медведчука, о чем прокуроры «заявляли открыто и не стесняясь». Фракции потребовала от Киева отказаться от курса диктатуры и репрессий по отношению к оппозиции.

Как сообщал сайт kp.ru, Виктору Медведчуку ранее предъявили обвинения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Обвинение требовало взять депутата под стражу с правом внесения залога в размере более 10,5 миллиона долларов. Вчера суд в Киеве принял решение поместить Медведчука под домашний арест, отказав прокуратуре в его заключении под стражу.

Сам глава политсовета ОПЗЖ назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины «политической расправой», однако отметил, что не станет прятаться от правосудия.