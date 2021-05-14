Зеленский прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение киевского суда поместить под домашний арест главу политического совета местной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

- Медведчука с помощью законных инструментов лишили возможности наносить разрушительный вред государственной безопасности Украины, - написал украинский президент в колонке для издания "Фокус".

Напомним, главу политического совета украинской партии ОПЗЖ обвиняют в государственной измене. Прокурор требовал взять депутата Верховной Рады под стражу с правом внесения залога на сумму более чем в 10,5 миллиона долларов, однако суд отказал обвинению: вместо этого Виктора Медведчука поместили под домашний арест.

Как писал сайт kp.ru, сегодня партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила, что план украинских властей отправить Медведчука за решетку провалился, а избранная судом мера пресечения в отношении политика является результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны официальных властей.