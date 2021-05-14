Блинкен на встрече с Лавровым попытается вывести отношения США с Россией на «более предсказуемый» уровень

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс рассказал журналистам, о чем госсекретарь Энтони Блинкен намерен поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время их будущей встречи на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике.

По словам Прайса, глав внешнеполитических ведомств двух стран обсудят климат, «стратегическую стабильность», Иран, Северную Корею «и другие вопросы», а также возможность организации встречи президентов России и США. Однако «в центре внимания» его шефа Блинкена на встрече с российским министром будет обсуждение «всей полноты» двусторонних отношений.

Пресс-секретарь госдепартамента подчеркнул, что во время переговоров с Сергеем Лавровым американский госсекретарь попытается вывести отношения Соединенных Штатов с Россией на «более стабильный и предсказуемый» уровень.

Кроме того, как отметил Прайс, Блинкен во время встречи в Исландии хочет «изучить, есть ли потенциал сотрудничества в таких случаях и тех сферах, когда наши интересы действительно совпадают», передает ТАСС.

Напомним, заседание АС в Рейкьявике состоится на следующей неделе, 19 – 20 мая. Стоит отметить, что Блинкен неоднократно заявлял, что Вашингтон предпочел бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, однако решение о будущем формате двусторонних отношений остается за российской стороной. К слову, вскоре после того, как президент США Джо Байден подписал постановление о введении новых санкций против России, его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома сохраняет веру в «стабильные и предсказуемые» отношения двух держав.

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