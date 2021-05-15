Пушков объяснил арест Медведчука борьбой Зеленского за рейтинг

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя обвинения в адрес лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОБЗЖ) Виктора Медведчука, выразил мнение, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти собственный рейтинг.

«Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков», - написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

К слову, сам лидер Незалежной накануне заявил, что Виктора Медведчука «с помощью законных инструментов лишили возможности наносить разрушительный вред государственной безопасности Украины».

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинская прокуратура обвинила двух депутатов Верховной рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

13 мая суд в Киеве отказался помещать главу политсовета оппозиционной партии под стражу, как требовала сторона обвинения. По решению суда Медведчук помещен под домашний арест до 9 июля.