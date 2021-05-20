Госдепартамент США внес в санкционный список четыре российских судна

Госдепартамент США внес в санкционный список четыре российских корабля, которые чуаствуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2» Фото: REUTERS

Американские власти собирались ввести санкции в отношении оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига, а также четырех российских судов, участвующих в строительстве газопровода, и четырех российских предприятий.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист телеканала CBS Ина Руффини со ссылкой на подготовленный для конгресса доклад госдепартамента США, в котором перечисляются корабли и юридические лица из России, в отношении которых Штаты хотят ввести ограничительные меры.

В санкционный список включены суда «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», а также организации «Коксохимтраст», «Мортранссервис», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» (ФГБУ «Морспасслужба») и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Госдеп в своем докладе отмечает, что введение санкций «требует консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран – членов ЕС», обещая учитывать «любые опасения, высказанные правительствами указанных» стран.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте заявили, что компания Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, но Белый дом решил отказаться от ограничительных мер по причинам, связанным с национальной безопасностью. Позже госсекретарь Блинкен заявил, что такой шаг отвечает интересам США.