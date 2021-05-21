Сенат рассмотрит законопроект о новых санкциях США против «Северного потока – 2»

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа американских сенаторов-республиканцев представила на рассмотрение коллег законопроект о новых санкциях США против российского газопровода «Северного потока – 2».

Как пояснил один из авторов этой инициативы, законодатель от штата Северная Дакота Кевин Крамер, если документ будет принят, он обяжет американскую администрацию ввести ограничения в отношении «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.