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Экономика21 мая 2021 1:27

Сенат рассмотрит законопроект о новых санкциях США против «Северного потока – 2»

Если документ будет принят, он обяжет американскую администрацию ввести ограничения в отношении всех участников проекта
Источник:kp.ru
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Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа американских сенаторов-республиканцев представила на рассмотрение коллег законопроект о новых санкциях США против российского газопровода «Северного потока – 2».

Как пояснил один из авторов этой инициативы, законодатель от штата Северная Дакота Кевин Крамер, если документ будет принят, он обяжет американскую администрацию ввести ограничения в отношении «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

Экономические санкции