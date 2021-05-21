В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой Фото: СОЦСЕТИ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «немотивированной» критику из-за фотографии Владимира Зеленского в национальной рубашке в День вышиванки. Скандал с путаницей вокруг национальной одежды он прокомментировал в интервью интернет-изданию Obozrevatel в пятницу, 21 мая.

По мнению Подоляка, вышиванка – «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель», а рубашка на президенте Украины является современной интерпретацией региональных особенностей государства.

- Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Мы также использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы, - заявил ранее дизайнер Артем Климчук, который создал наряд для украинского президента.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера на Украине праздновали День вышиванки. Поздравляя жителей страны с праздником, глава государства Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях свой снимок с женой, на котором президент запечатлен в национальной одежде. Пользователи интернета обратили внимание на схожесть рубашки украинского президента с русской косовороткой.