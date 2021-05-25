Специалист объяснила, почему нельзя хранить свои пароли в браузере

Многие пользователи хранят пароли от сайтов в браузере, но на самом деле это далеко небезопасно Фото: Василий Вахрин

Не секрет, что многие россияне хранят свои пароли от часто посещаемых интернет-ресурсов прямо в браузере, однако это далеко не так безопасно, как может показаться на первый взгляд.

Старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала «Российской газете», что «когда пользователь сохраняет пароль в браузере, сервис по проверке безопасности пароля сравнивает этот пароль с записями в базах скомпрометированных учетных данных (как, например, база Have I Been Pwned) и другими паролями пользователя для различных ресурсов, который тот ранее также сохранил в браузере», это очень удобный инструмент. Однако такие сервисы могут передавать ваши пароли для дальнейшего хранения на своих серверах, «при этом неизвестно, является ли сам сервис безопасным».

Кроме того, пароли в браузере хранятся в открытом виде, и если злоумышленник получит доступ к вашему устройству, он сможет легко воспользоваться и сохраненными вами паролями.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее эксперт посоветовал россиянам менять пароли от сервисов и приложений как минимум каждый год.