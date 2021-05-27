Twitter оштрафован еще на 19 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

С учетом ранее полученных штрафов компания обязана выплатить 27,9 млн рублей Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за отказ удалить сообщения с призывами к участию в незаконных акциях, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Компанию признали виновной в шести административных правонарушениях. С учетом ранее полученных штрафов Twitter обязан выплатить 27,9 млн рублей, передает «Интерфакс».

Как писал сайт kp.ru, в апреле Twitter обжаловал решение мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

2 апреля суд наложил на Twitter сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 млн рублей. Через три дня Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети до 15 мая этого года.

Ранее сообщалось, что Twitter, Google и Facebook грозят новые штрафы в размере до 24 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.