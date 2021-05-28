Суд вынес приговор экс-полицейским, виновным в незаконном задержании Ивана Голунова

Экс-полицейские, сфабриковавшие дело Голунова, получили от пяти до 12 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил к лишению свободы в колонии на срок от пяти до 12 лет бывших сотрудников полиции по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

Ключевой фигурант дела подполковник полиции Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы, бывший оперуполномоченный Акбар Сергалиев проведёт в колонии восемь лет, как и экс-полицейский Максим Уметбаев.

- Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева - к восьми годам, а Дениса Коновалова - к пяти годам колонии, - огласил решение в пятницу, 28 мая, судья Сергей Груздев.

Все бывшие сотрудники правоохранительных органов лишены своих званий. Кроме того, суд принял решение взыскать с сфабриковавших дело в отношении Ивана Голунова экс-полицейских по одному миллиону рублей в пользу журналиста.

Отмечается, что защита осужденных по делу Голунова экс-полицейских обжалует приговор.

Напомним, Голунова задержали в российской столице летом 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, однако позже уголовное дело закрыли в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

Журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили полицейские. Впоследствии ряд сотрудников полиции уволили по решению главы МВД РФ, а против пятерых стражей закона возбудили уголовное дело. В соответствии с обвинением, правоохранители подбросили журналисту наркотики по карьерным мотивам, чтобы «повысить показатели».