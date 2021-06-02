Сергей Шнуров представил свой новый проект — группу «Зоя»

Сергей Шнуров представил в Instagram свой новый проект — группу «Зоя» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Известный российский музыкант и политик, бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил в Instagram свой новый проект — группу «Зоя» и ее первый альбом под названием «Это жизнь».

«Поехали! Зоя!» - написал Сергей Шнуров, проиллюстрировав эту запись снимком девушки на карусели.

Предположительно, это и есть вокалистка «Зои». Стоит отметить, что пока об участниках новой группы ничего неизвестно. По данным СМИ, презентация проекта состоится на Петербургском экономическом форуме 2 июня. В трек-лист дебютного сборника «Зои» вошло 14 композиций, а песни повествуют о разных жизненных ситуациях. Причем они записаны в узнаваемой манере «Ленинграда», а в текстах много нецензурной лексики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Церковь Летающего Макаронного монстра лишила Сергея Шнурова статуса святого. Это «историческое событие» поэт и музыкант в стихах прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда». Даже попросил прощения у «спагетти-монстра» за то, что не сумел оправдать возложенных на него надежд. Канонизировали его более трех лет назад за «особую любовь к макаронным изделиям и служение абсурду».