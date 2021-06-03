МИД РФ назвал абсурдным требование Чехии о миллиардной компенсации за инцидент во Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требованию Чехии о выплате Россией миллиардной компенсации за взрывы в деревне Врбетице трудно найти разумное объяснение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В последнее время из Праги применительно…продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться», – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что обвинения Чехии «абсурдны и неуклюжи», а раскол в отношениях двух стран был спровоцирован самой Прагой, чинившей препятствия работе российского посольства в течение нескольких лет. Дипломат напомнила о сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге в апреле 2020 года и высылке российских дипломатов, которые якобы пытались отравить рицином мэра чешской столицы.

«Потом придумали захватывающий сюжет про склады в Врбетицах, о прискорбных итогах которого для российско-чешских отношений все уже знают. Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров», – заключила Захарова.

Напомним, 17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Местные спецслужбы обвинили Москву в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Как писал сайт kp.ru, президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице.